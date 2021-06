Acabam as máscaras na rua em Espanha

A utilização de máscara na rua vai deixar de ser obrigatória em Espanha a partir de 26 de junho. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo primeiro-ministro espanhol.

“Gostaria de começar este discurso com um anúncio muito importante para os 47 milhões de compatriotas do nosso país. Gostaria de vos dizer que vamos realizar um Conselho de Ministros extraordinário na próxima quinta-feira, no qual vão propor que não seja obrigatório o uso de máscara em espaços livres a partir de sábado, 26 de junho”, afirmou Pedro Sanchez no discurso de encerramento do encontro anual do ‘Cercle d’Economia’.