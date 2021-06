Gastão Elias perde e falha a final em Itália

O tenista português Gastão Elias foi eliminado nas meias-finais do challenger de Forli, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, ao perder diante o francês Quentin Halys em dois equilibrados sets.

Naquele que foi o primeiro confronto direto entre ambos, o jogador gaulês, número 219 do ranking ATP, revelou-se mais eficaz e ultrapassou o tenista da Lourinhã, 250.º colocado na hierarquia mundial, por 7-6 (7-4) e 6-4.

Depois de o parcial inaugural só ter sido resolvido no tie-break, após um "break" para cada lado, Halys, de 24 anos, manteve o ascendente e conseguiu nova quebra de serviço no terceiro jogo do segundo "set" para se colocar em vantagem e selar o triunfo ao fim de uma hora e 37 minutos.

Enquanto Gastão Elias ficou pelas meias-finais, Quentin Halys vai disputar a final do challenger de Forli com o alemão Mats Moraing (246.º ATP), que bateu hoje o argentino Tomas Martin Etcheverry, por 6-3 e 7-5.