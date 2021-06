Vizela contrata campeão nacional

O Vizela anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Tomás Silva, médio da formação do Sporting que se sagrou campeão nacional esta época.

Tomás Silva, de 21 anos, terminou contrato com o Sporting e assinou pelo Vizela para as próximas três temporadas, isto é, até ao final de 2023/24.

Na época que agora termina, o médio-ofensivo ajudou o Sporting B a subir à Liga 3, a nova terceira divisão do futebol português, e treinou várias vezes com a equipa principal ao longo da época. Com o título já conquistado, Rúben Amorim estreou Tomás Silva frente ao Marítimo, para que o jovem pudesse ser campeão nacional pelo Sporting.

Tomás Silva terá, agora, oportunidade de jogar na I Liga, dado que o Vizela assegurou a subida ao principal escalão esta temporada.