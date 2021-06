Alex Soares, D'Alberto e Afonso Figueiredo deixam o Moreirense

Os defesas Anthony D'Alberto e Afonso Figueiredo e o médio Alex Soares terminaram a ligação contratual ao Moreirense e não vão continuar ao serviço do clube.

O belgo-congolês Anthony D"Alberto, de 26 anos, fez 64 jogos nas três épocas em Moreira de Cónegos, registo partilhado por Alex Soares, de 30 anos, que ainda concretizou um golo desde 2019/20, enquanto Afonso Figueiredo, de 28 anos, atuou 14 vezes na última temporada.

Os três jogadores estavam em final de contrato com o Moreirense e seguem o mesmo caminho do avançado Pedro Nuno, que se despediu em 1 de junho e já foi oficializado como reforço do Belenenses SAD, depois de 12 tentos em 70 duelos desde 2018/19.

De saída estão também o defesa internacional venezuelano Nahuel Ferraresi e o médio David Simão, que terminaram os seus empréstimos aos vimaranenses e estão de regresso aos ingleses do Manchester City e aos gregos do AEK Atenas, respetivamente.

O Moreirense será treinado por João Henriques, que orientou o Vitória de Guimarães em 2020/21 e sucede a Vasco Seabra, responsável pelo oitavo posto na última edição do campeonato, com 43 pontos, igualando a segunda melhor prestação em 11 presenças.