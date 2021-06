Venezuela empata, Brasil goleia

A Venezuela empatou a zero com a Colômbia, no segundo jogo na Copa América. A seleção comandada por José Peseiro, privada de muitas das figuras principais, infetadas com Covid-19, conquistou um ponto diante de um adversário teoricamente mais forte.

No jogo que decorreu em Goiânia, no Brasil, país que organiza a Copa América, depois de a Comnebol ter sido obrigada a deslocalizar a competição da Colômbia e da Argentina, Uribe foi titular nos colombianos e Luis Díaz entrou na segunda parte. O médio do FC Porto esteve muito perto de marcar aquele que seria um dos golos do ano, de pontapé de bicicleta; Díaz foi expulso perto do final da partida.

Seba Pérez, do Boavista, não saiu do banco da Colômbia, tal como aconteceu com Sema Velazquez, do Arouca, na Venezuela.

No outro jogo do grupo, o Brasil goleou o Peru, por 4-0. Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison marcaram os golos.