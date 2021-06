Ex-selecionador de Espanha é o novo treinador de Domingos Duarte no Granada

O Granada, em que milita o internacional português Domingos Duarte, apresentou, esta sexta-feira, o novo treinador. Trata-se de Robert Moreno, antigo adjunto de Luis Enrique e que foi selecionador de Espanha.

O técnico espanhol, de 43 anos, foi responsável pela qualificação da seleção espanhola para o Euro 2020, inicialmente como interino e depois em posição, à altura, definitiva, devido à doença da filha de Luis Enrique, de que era adjunto. Uma história que viria a desenrolar-se em novela, pois a saída de Robert Moreno, com o regresso do ex-treinador do Barcelona, não foi pacífica e levou à rutura total entre os dois.

Agora, e depois de uma aventura de seis meses no Mónaco, ainda que com pouco sucesso, Roberto Moreno assinou pelo Granada por duas temporadas, isto é, até 2023. Sucede ao compatriota Diego Martínez, que fez história nos três anos que esteve ao leme do clube da Andaluzia.

Em três temporadas com Diego Martínez, o Granada foi da segunda divisão espanhola à qualificação para as provas europeias e, na época que agora termina, chegou aos quartos de final da Liga Europa.