Euro 2020. UEFA tenta ter mais público em Wembley

A UEFA está "entusiasmada" com a possibilidade de aumentar em pelo menos 50% o público nos jogos da fase a eliminar do Euro 2020 no Estádio de Wembley, em Londres, e já negoceia por isso.

O organismo que rege o futebol europeu revelou, esta sexta-feira, que está "em conversações com as autoridades locais, de modo a permitir que os adeptos das equipas participantes assistam" aos encontros do "mata-mata" do Europeu, que está a decorrer em 11 cidades de 11 países.

"Compreendemos as pressões que o governo enfrenta, mas esperamos poder chegar a conclusão satisfatória nas conversações que temos tido. Há sempre um plano de contingência, mas confiamos que a última semana se celebre em Londres", referiu a UEFA, em comunicado.



Parece confirmar-se que a UEFA terá ameaçado mudar a última semana do Euro 2020 de Wembley para Budapeste, capital da Hungria, segundo o jornal britânico "The Times" adiantara. Para que o plano original vá em frente, é necessária a permanência dos adeptos no Reino Unido durante menos de 24 horas e em sistema de "bolha", com os movimentos limitados aos transportes e a locais previamente autorizados.