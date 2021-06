Euro 2020. Busquets recupera da Covid-19 e junta-se à Espanha

Sergio Busquets teve um teste com resultado negativo ao novo coronavírus, depois de ter estado infetado, e vai juntar-se esta sexta-feira à concentração da seleção espanhola, que disputa o Euro 2020, conforme informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

“[Busquets] Teve resultado negativo no último teste PCR e assim que estejam cumpridos todos os protocolos sanitários pode regressar à seleção nas próximas horas”, assinalou a RFEF, em comunicado.

O médio do Barcelona testou positivo à Covid-19 a 6 de junho e falhou a primeira jornada do Euro 2020, em que a Espanha empatou sem golos com a Suécia. Na segunda jornada do grupo E, no sábado, a "Roja" defronta a Polónia, treinada pelo português Paulo Sousa.