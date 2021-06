Alemanha perdeu uma batalha, não perdeu a guerra

Löw anuncia uma equipa com a intenção de entrar forte, a "jogar ofensivamente", mas também preparada para um adversário que "tentará ter bola , porque eles têm jogadores ofensivos com muita qualidade, como Ronaldo, Félix, Jota, Bruno Fernandes".

Depois do Euro 2020, Joachim Löw despede-se da seleção alemã, que assumiu há 15 anos. O treinador, no entanto, não centra atenção em si. Está de "bom humor", apesar da entrada em falso num torneio que é "para os alemães".

Para continuar a "lutar por eles" será necessário obter pontos frente a Portugal, "uma equipa de alto nível", mas, sublinha, os seus jogadores são "suficientemente bons para vencer".

Portugal venceu o primeiro jogo do Grupo F, com a Hungria, e lidera, a par com a França, que derrotou a Alemanha, na 1.ª jornada. Os alemães estão pressionados para conseguir, pelo menos, empatar o jogo para manter esperança no apuramento para os oitavos de final.

O Alemanha-Portugal realiza-se este sábado, em Munique, às 17h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.