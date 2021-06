J. Biden encarou a cimeira com Putin com realismo. Percebeu que o ditador russo só respeita uma relação de forças (uma herança do passado comunista) e que o seu regime, que já dura há mais de vinte anos, não mudará tão cedo. Ao contrário do que sucedera com presidentes americanos anteriores, a recente cimeira de Genebra não teve uma declaração conjunta no final. Foi uma cimeira diferente.



Ex-presidentes dos EUA, como Bill Clinton, George W. Bush, Obama e sobretudo Trump fizeram declarações empolgadas depois de se encontrarem com Putin. Trump foi o caso mais chocante: no final da cimeira de Helsínquia, em julho de 2018, o então presidente dos EUA revelou ter perguntado a Putin se os russos tinham interferido nas eleições americanas e que, tendo este negado tal acusação, ele não via motivos para duvidar, assim desautorizando os serviços secretos do seu país e pondo em causa interesses nacionais dos EUA, que lhe competia defender.

Joe Biden é um político com uma longa experiência na política internacional. Não alimentou quaisquer ilusões quanto à sua conversa com Putin. Limitou-se a traçar linhas vermelhas à futura atuação de Putin, que realisticamente Biden considera um assassino. Putin ficou a saber que os EUA de Biden não irão deixar de reagir caso, por exemplo, o opositor Navalny seja liquidado na prisão (uma vez que a tentativa de o envenenar falhou), ou os cem mil militares russos que se deslocaram para junto da fronteira Leste da Ucrânia desestabilizarem de novo este país, ou, ainda, se novos desvios de aviões comerciais acontecerem, a mando de Lukashenko, o tirano da Bielorrússia, agora acolhido à proteção de Putin.

Os EUA e a Rússia só têm a ganhar com negociações sérias sobre desarmamento nuclear, que estavam paradas há anos, tendo entretanto caído alguns acordos. Putin não irá desperdiçar esta oportunidade, a menos que seja masoquista, dada a situação pouco brilhante da economia russa. E se Putin não respeitar as linhas vermelhas traçadas por Biden? O presidente americano tem numerosos meios de tornar a vida incómoda a Putin – incluindo, por exemplo, impedir que instituições financeiras americanas comprem dívida pública russa. Eventuais ultrapassagens daquelas linhas vermelhas não ficarão sem resposta, asseguram colaboradores de Biden; e Putin terá tomado boa nota.

Antes da cimeira da Suíça alguns comentadores nos EUA consideraram que Biden tinha sido ingénuo ao aceitar dar palco a Putin, para o qual seria uma vitória diplomática aparecer ao lado do presidente americano. Julgo que estes críticos se enganaram. Bem pior do que ingénuo foi Trump, que ao longo do seu mandato presidencial se mostrou amigo e admirador do ditador russo. Algo que ele partilhou com a extrema-direita autoritária fora dos EUA, de Salvini a Marine Le Pen, passando por Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria.