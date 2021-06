Verstappen e Bottas disputam protagonismo no primeiro de treinos em Paul Ricard

Max Verstappen, da Red Bull, foi o piloto mais rápido no primeiro dia de treinos livres em Paul Ricard, no Grande Prémio da França de Fórmula 1.

Na segunda sessão do dia, já na parte da tarde, o atual líder do campeonato mundial definiu a volta mais rápida, em 1:32.872, seguido por Valtteri Bottas, da Mercedes, apenas 0.008s atrás do holandês. O campeão em título Lewis Hamilton ficou em terceiro lugar, seguido de Fernando Alonso, da Alpine, e Charles Leclerc, da Ferrari.

Na parte da manhã, Bottas tinha definido o tempo mais rápido, com 1:33.448s.