Miguel Oliveira é o mais rápido nos treinos do GP da Alemanha

Miguel Oliveira fez a melhor volta das duas sessões de treinos livres, desta sexta-feira, do GP da Alemanha. O piloto português fez a melhor volta em 1'20.690.

Só Oliveira e o líder do Mundial, Fabio Quartararo, rodaram no segundo 20, no circuito de Sachsenring. O francês ficou a 0.220 segundos. Maverick Viñales, também em Yamaha, foi terceiro.

As KTM tiveram uma prestação discreta na sessão matinal, em que Marc Márquez foi o mais rápido e Miguel Oliveira foi 12.º, mas o piloto de Almada disparou durante a tarde.

Marc Márquez, sete vezes vencedor do GP da Alemanha, não repetiu o andamento da primeira sessão e terminou o dia no 12.º lugar. Miguel Oliveira venceu a última corrida - GP da Catalunha - e no domingo estará em pista, a partir das 13h00, a correr pela segunda vitória consecutiva.