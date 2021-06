Marc Márquez continua a reinar em Sachsenring

Marc Márquez foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Alemanha, no circuito de Sachsenring. O espanhol da Honda registou a melhor volta em 1'21.660, numa manhã em que reviveu grandes momentos passados naquela pista.

Márquez tem sete vitórias em Sachsenring. Sempre que ali correu em MotoGP saiu vencedor. O antigo campeão do mundo procura ainda o primeiro triunfo esta temporada, depois de ter estado afastado da competição em 2020.

Miguel Oliveira terminou a sessão no 12.º lugar, a 0.664 segundos de Márquez. O piloto português foi o melhor da KTM. A marca austríaca teve uma manhã muito discreta, com Oliveira em 12.º, Petrucci em 18.º e com Lecuona e Binder a fecharam a tabela de tempos, no 21.º e 22.º lugares, respetivamente.

Fabio Quartararo, líder do Mundial, fez o segundo tempo, a 0.168 segundos de Márquez. O francês da Yamaha furou a hegemonia da Honda, que, além de Márquez, no primeiro posto, colocou Nakagami no terceiro e Pol Espargaró no quarto.