​Nasceu em pandemia. Fica no Alentejo a única fábrica de processamento de nozes em Portugal

Sustentabilidade, qualidade do produto e eficiência, são os princípios pelos quais se rege a empresa que pretende vir a ter “um posicionamento único e diferente no mercado” fornecendo noz fresca todo o ano e com qualidade.

“A nossa produção agrícola está concentrada no distrito de Évora, onde temos três propriedades, sendo esta a maior, e que representam, no total, 615 hectares de nozes, 170 hectares de amêndoas”, destaca o administrador da Nogam, Tiago Costa.

É única em Portugal e na Europa, e está localizada no Alentejo. A fábrica de processamento de nozes da Nogam, do grupo agroindustrial Sogepoc, está situada entre São Manços e Torre de Coelheiros, no concelho de Évora, e foi inaugurada esta sexta-feira.

Para Pedro Siza Vieira, é imperativo continuar a “apostar na inovação, na orientação para os mercados externos, em novas produções, na utilização mais eficiente dos recursos que a natureza coloca à nossa disposição, no talento e na formação das novas gerações e na capacidade do sistema cientifico-tecnológico”.

A inauguração contou com a presença de dois ministros. No final da visita à fábrica, o ministro da Economia enalteceu o setor agroalimentar, considerando-o como “um dos maiores contribuintes para a transformação estrutural da economia portuguesa”, lembrando “tanto o crescimento nas nossas exportações e termos passado a ter um saldo positivo na nossa balança comercial, algo que “está consolidado.”

O grupo dispõe, ainda, de uma área significativa com cultura de arroz, em Portugal, onde é um dos principais produtores deste cereal. Na área da produção animal, com um efetivo de 900 vacas, produz cerca de 30 mil litros de leite diários destinados ao mercado nacional.

É uma das maiores empresas, a nível mundial, e tem fábricas em Portugal, Espanha e Chile. Cultiva cerca de três mil hectares de tomate em campos próprios e arrendados e comprou a outros parceiros, mais de 12 mil hectares desta cultura. Cerca de 90% do produto transformado é exportado para 80 países, sendo o restante consumido no mercado português.

É neste sentido que vão as politicas públicas, nos próximos tempos, por isso, diz o governante, “tomamos a decisão, clara, de no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e na programação do próximo quadro financeiro plurianual, dotarmos as nossas empresas de recursos inéditos na nossa História”.

O PRR português é, segundo Siza Vieira, de todos os que são conhecidos, até agora, o que maior percentagem do orçamento dedica aos apoios diretos às empresas.

“Tenho profunda confiança de que na próxima década, o país vai conhecer um momento de grande crescimento no investimento”, aumentando “a capacidade externa da nossa economia”, sublinhou.

“Essa confiança não é uma esperança vã, com um otimismo desligado da realidade. Ela assenta no testemunho e na evidência do percurso que todos soubemos percorrer, e que é tão bem ilustrado nesta nova unidade e toda esta fileira de produção”, afirmou.

Ao lado de Siza Vieira, a ministra da Agricultura que quis assinalar a inauguração desta nova unidade fabril. Maria do Céu Antunes realçou o contributo do setor agroalimentar para o crescimento da economia portuguesa.

“Somos, hoje, capazes de produzir 85% daquilo que consumimos, em termos médios, e a nossa taxa de cobertura das importações pelas exportações é muito expressiva”, sendo que em 2020, atingiu “praticamente aos 69%”.

Confiante “num caminho muito positivo”, na linha do que acontece com outros países europeus, Maria do Céu Antunes teceu elogios à agroindústria, lembrando que apesar da pandemia, o setor “continuou a aumentar as exportações em 2,5% e a agricultura em 5,5%”.

A ministra da Agricultura recordou, ainda, que no âmbito do PRR, “o Governo decidiu colocar 93 milhões de euros diretos para uma agenda mobilizadora para a agricultura.”