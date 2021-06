​Seleção reservou hotel em Budapeste até às meias-finais

Esteve em cima da mesa o cenário de mudança de quartel general a partir dos oitavos de final. Contudo, Fernando Santos optou por permanecer em Budapeste e deslocar-se para as cidades dos jogos da fase a eliminar.

Ao que Bola Branca apurou, seja qual for o destino nos jogos dos oitavos e quartos de final, o quartel general continuará a ser o Grande Hotel Ensana na Ilha Margarida em Budapeste até à viagem para as meias finais em Londres, marcadas para 6 e 7 de julho.

Portugal passa aos oitavos de final do Europeu se no Grupo F for primeiro ou segundo classificado. Se ficar em terceiro também é apurado caso seja um dos quatro melhores terceiros dos seis grupos.

Num cenário de carimbo de qualificação com o primeiro lugar no grupo, Portugal jogará os oitavos de final em Bucareste a 28 deste mês e se seguir em frente, desloca-se a S. Petersburgo a 2 de julho para os quartos de final.