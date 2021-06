Rúben Dias não tira os pés do chão. "Temos de estar melhor para vencer a Alemanha"

Rúben Dias assinalou que "vão defrontar-se duas equipas muito fortes, com estilo de jogo dominador". Embora reconheça o poderio da Alemanha, o central sublinhou que o foco de Portugal tem de estar nas suas próprias tarefas: "Nós também temos as nossas armas."

"Temos consciência de que, apesar de termos começado bem o Euro, temos de ter os pés no chão. Tirar o que há de bom, mas entender que temos de estar melhor para conseguir vencer este jogo", realçou.

Na conferência de imprensa de antevisão da segunda partida no grupo F, o central do Manchester City salientou que a visita à Alemanha "vai ser um jogo diferente, frente a um adversário muito diferente".

Rúben Dias não se ilude. A seleção nacional conseguiu uma vitória convincente sobre a Hungria, na primeira jornada do Euro 2020, no entanto, terá de estar ainda melhor para defrontar a Alemanha.

Dá-me a tua camisola

Para o final da partida, está combinada uma troca de camisolas com Ilkay Gundogan, companheiro de Rúben Dias no Manchester City.

Em resposta à Renascença, o central revelou que já desejou sorte ao amigo alemão. Já no final do torneio, o defesa espera ser ele o jogador mais feliz, mas não faz previsões: "O que eu desejo é chegar ao final e sair com um sorriso. Vamos fazendo o nosso caminho, passo a passo."

Portugal defronta a Alemanha no sábado, às 17h00, na Allianz Arena, em Munique. Relato na Renascença, diretamente do estádio, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.