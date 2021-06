Nuno Mendes fora do jogo com a Alemanha

Nuno Mendes não vai a jogo com a Alemanha, no sábado. Fernando Santos confirmou, em conferência de imprensa, a inaptidão do jogador, devido a uma lesão muscular que já o havia privado de treinar na quinta-feira.

"O Nuno Mendes não está em condições de participar na partida, não vai estar no banco. Teve um pequeno problema e não estará no jogo", disse o selecionador nacional.

Nuno Mendes acusou dores musculares, uma mialgia na perna esquerda, e não está disponível. Raphael Guerreiro será, de novo, titular na lateral-esquerda. O outro lateral disponível é Diogo Dalot.