José Mourinho diz que Pepe é quem melhor defende na Europa

"Quando ele chegou ao FC Porto, no ano passado, as pessoas diziam que era para se reformar. Não foi, ele foi para lá para jogar ao mais alto nível e, agora, na seleção nacional, podem ter Pepe e Ruben Dias juntos. É um defesa tremendo. É um dos últimos defesas que adoram defender. É isso que ele faz melhor que qualquer outro neste momento no futebol europeu", enaltece o treinador português, de 58 anos.

José Mourinho considera que nenhum jogador no futebol europeu defende melhor do que Pepe, de 38 anos, cuja longevidade impressiona.

José Mourinho, que orientou o internacional português no Real Madrid, explica que a chave não está apenas no facto de Pepe ainda conseguir jogar ao máximo nível. A longevidade do central do FC Porto espelha-se no facto de "conseguir acumular jogos durante a temporada".

"Por exemplo, quando o FC Porto disputava grandes jogos contra Chelsea ou Juventus na Liga dos Campeões, as pessoas diziam que ele precisava de descansar no campeonato para conseguir estar nesses jogos. Nunca descansou. Fez um número incrível de jogos", realça.

Pepe encontra-se em ação no Euro 2020 ao serviço de Portugal. O próximo jogo da seleção nacional é contra a Alemanha, no sábado, às 17h00, na Allianz Arena, em Munique. Relato diretamente do estádio na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.