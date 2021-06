Fernando Santos quer tirar a bola ao "rolo compressor" alemão

Fernando Santos espera um jogo muito diferente, em comparação com a partida com a Hungria, que Portugal venceu por 3-0, desde logo pela diferença entre os dois adversários.

Consciente da força do adversário, o treinador português deixa uma ideia bem vincada: "Não tenho medo nenhum da Alemanha". Isto não significa, contudo, que considere que Portugal entre no jogo como favorito.

"São duas equipas que sabem que do outro lado está um adversário muito forte. Portugal não cai na tentação de pensar que é favorito. Nós passamos muito facilmente do 8 ao 80. Uma coisa é dizer que Portugal passou a ser mais respeitado. Os grandes candidatos tinham consideração por Portugal, mas neste momento todas as equipas do mundo entram em campo a pensar que não vai ser fácil ganhar a Portugal. Agora daí a passarmos ao polo ao oposto e pensar que somos favoritos ao jogar com a Alemanha, em sua casa. Se os jogadores pensassem assim nem empatávamos o jogo"



Equipa preparada para diferentes formações alemãs

Do lado alemão, uma das maiores discussões está relacionado com o sistema tático que Joachim Löw vai apresentar. A equipa tem jogado com três centrais, mas a crítica alemã apela para o que o selecionador jogue com uma defesa a quatro e três jogadores no meio-campo.

"Nestes últimos meses a equipa oscilou entre esses dois sistemas. Estamos preparados para as duas circunstâncias", assegura Fernando Santos, sublinhando que, apesar de o empate poder ser um resultado positivo, "o objetivo é vencer".