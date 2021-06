Antigo defesa do Benfica defende continuidade de Vertonghen

José Soares, antigo jogador do Benfica, defende a continuidade de Jan Vertonghen, "um grande defesa-central" que fez “uma época regular”. No entanto, reconhece que apenas Jorge Jesus pode dizer se o internacional belga é “uma peça fundamental” para a equipa encarnada.

O capitão da seleção da Bélgica pode estar de saída do clube da Luz, estando a ser cobiçado no seu país por Genk e Antuérpia. O antigo jogador das águias não concorda com uma possível dispensa.

“Acho que não [devia sair], pela qualidade dele. É um defesa que é titular da seleção da Bélgica, uma das melhores seleções do mundo e acho que fez uma boa época”, diz José Soares em entrevista a Bola Branca.

Caso Vertonghen saia, Soares não tem dúvidas de que substituir o central belga por um jogador do mesmo valor “vai ser difícil”. Os bons jogadores “são caros” e embora o ex-Tottenham “não seja barato”, “não vai ser fácil” substituir um jogador “com esta categoria e de nome”.

“O Benfica esteve mal no ano passado, mas acho que não foi pelo Vertonghen”, aponta, nesta entrevista à Renascença.

Quanto a substituir o internacional belga por um atleta mais jovem, enquanto aposta para o futuro, José Soares é taxativo: “Bons, baratos e novos é praticamente impossível." Contratar um jovem é sempre correr um risco, pois pode não se adaptar. Ainda para mais na posição de defesa-central, que é “uma das bases da equipa”.

“Às vezes, mais vale olhar para dentro de casa, para a formação e fazê-lo [o reforço]”, atira José Soares, de 45 anos, que sabe do que fala: o antigo defesa fez grande parte da formação no clube da Luz.

Enquanto sénior, José Soares alternou entre alguns jogos pela equipa principal das águias e empréstimos a Famalicão, Aves, Campomaiorense e Alverca, até deixar o Benfica em definitivo em 2001. Passou ainda por França, Alemanha, Arábia Saudita, Qatar, Índia e Espanha.