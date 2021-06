Inês Lopes Gonçalves reforça manhãs da Renascença. "Sinto falta de fazer rádio"

Quais as memórias mais fortes que tinhas da Renascença?

Às vezes, há aquela ideia de que antigamente é que era bom. Acho que tem a ver com a predisposição com que vivemos as coisas naquela altura. Tinha 22 anos, era o meu primeiro emprego, e quase que vivia aqui de manhã à noite e gostava disso. O ambiente da redação era extraordinário, ainda vivi o ambiente de redação um bocadinho à antiga. Ali no Chiado, ainda apanhei grandes clássicos desta casa em termos de jornalistas.

Lembro-me da excelência com que se fazia jornalismo. São memórias e ensinamentos que ficam para tua carreira.

Acabaste por dar outro rumo à tua vida profissional. Transitaste do jornalismo para o entretenimento. O que é que muda?

Há muita coisa que é diferente, quanto mais não seja se quisermos usar um elemento como a voz. Ainda me lembro de quando comecei a usar a minha voz para coisas que não a informação. Era muito diferente. Vimos mais formatados, com as arestas por limar quando se vem da informação.

Na informação tens de ter a preocupação dos dois lados da história, com os factos. Há coisas que no entretenimento são completamente diferentes, nem sequer envereda por esse caminho.

Nesta altura, em que vivemos acho que é gritante esta ideia da confirmação, da informação que é fidedigna. De ter o cuidado de perceber o que é verdadeiro do que é falso. Ir ao facto.

Ao longo do tempo foste fazendo muitas entrevistas. Esse passado foi uma base boa?

É uma base boa para a vida, uma pessoa não pode ficar com a primeira coisa que leu. Mais do que falar em coisas concretas, do eu faço isto porque aprendi, acho que a ideia é a de forjar, espicaçar a curiosidade, espicaçar o cidadão curioso, a pessoa que tem interesse por, que tem interesse nos assuntos, que vai mais além. São ótimas ferramentas que eu trouxe do jornalismo e que se aplicam facilmente noutras áreas.

Nunca escondeste a paixão pela rádio, nas entrevistas que li, é um tema de que falas sempre. Sentes-te como André Villas-Boas, que regressas para a tua cadeira de sonho?

Bolas... Estou muito contente com este regresso, foi um desafio que foi muito inesperado, mas que era irrecusável. Gosto mesmo muito de rádio, e sinto falta de fazer rádio. Este projeto e a forma como ele põe junto a questão da informação e o entretenimento, como isso de repente se entrelaça num programa como é o “As Três da Manhã”.

Identificas-te muito com essa fusão?

Acho que sim. Esta ideia de estar a par com o mundo, como é slogan da Renascença. A ideia de que as duas coisas não têm de estar de costas voltadas e podemos ter um programa em que temos ambas: a parte do entretenimento que faz rir, mas também a informação muito presente no programa. Cruzar isso, tornava um desafio muito difícil de dizer que não.