Valencia não recebeu qualquer contacto do Sporting por Wass

O Valência não recebeu qualquer contato do Sporting por Daniel Wass, confirmou Bola Branca. O jornal "Record" tinha avançado, esta quinta-feira, que os leões estariam a negociar a contratação do lateral-direito do Valência.

Daniel Wass tem contrato com o Valência até 2022 e teria sido sugerido ao Sporting pelo próprio Rúben Amorim, que jogou com ele no Benfica, em 2011. Wass está ao serviço da seleção da Dinamarca, no Euro 2020.

Wass não chegou a jogar pelo Benfica

Wass foi formado no Brondby, da Dinamarca, e rumou ao Benfica em 2011. Porém, não cumpriu qualquer jogo oficial na Luz, então ao comando de Jorge Jesus.

Mudou-se então para França, onde representou o Évian, e as boas exibições valeram-lhe a viagem para Espanha, para o Celta de Vigo, e depois o salto para o Valência, onde está desde 2018.

Em três épocas ao serviço do Valência, Daniel Wass soma oito golos e 14 assistências em 131 jogos. Na temporada passada, registou quatro golos e uma assistência em 36 partidas. Caso rume ao Sporting, será alternativa ao espanhol Pedro Porro, emprestado pelo Manchester City.