Sporting pode encaixar 18 milhões com venda de Matheus Nunes ao Everton

O Sporting terá chegado a acordo com o Everton para a venda de Matheus Nunes ao clube inglês por 18 milhões de euros.

De acordo com a edição desta quinta-feira do jornal "A Bola", o negócio entre os dois clubes está praticamente fechado. O médio brasileiro, de 22 anos, deverá render os referidos 18 milhões de euros ao Sporting, mais dois milhões mediante a concretização de determinados objetivos.

"Só o Matheus Nunes vai pagar o Rúben Amorim", disse o presidente do Sporting, no final da temporada passada. Frederico Varandas terá acertado em cheio, dado que o treinador custou 10 milhões de euros.

Acrescenta "A Bola" que o acordo entre o Everton e Matheus Nunes também já está fechado. Caso a transferência se concretize, o médio passará a auferir mais de um milhão de euros por época.

Matheus Nunes subiu à equipa principal do Sporting na temporada passada, mas foi na época que agora termina que se afirmou entre as escolhas de Rúben Amorim. Terminou o ano, em que os leões foram campeões, com três golos marcados em 39 jogos, 17 como titular.