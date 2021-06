Sporting negoceia ex-Benfica Daniel Wass

O Sporting está a negociar Daniel Wass, lateral-direito ex-Benfica, com o Valência, segundo avança o jornal "Record", esta quinta-feira.

De acordo com a referida publicação, o negócio está praticamente fechado. Faltará convencer o internacional dinamarquês, de 32 anos, que se encontra concentrado com a seleção para o Euro 2020. Caso a transferência se concretize, o Sporting pagará dois milhões de euros.

Daniel Wass tem contrato com o Valência até 2022. Terá sido sugerido ao Sporting pelo próprio Rúben Amorim, que jogou com ele no Benfica, em 2011. O defesa terá ficado agradado com a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões e terá delegado as negociações aos seus representantes.

Um dos obstáculos a superar será o elevado salário auferido por Daniel Wass: acima de 1,5 milhões de euros líquidos por época. O Sporting estará a tentar reduzir esse valor e acrescentar-lhe prémios monetários.

Wass não chegou a jogar pelo Benfica

De acordo com o "Record", o Sporting também esteve atento a Ricardo Esgaio, mas as negociações terão caído devido às elevadas exigências do Sporting de Braga. O espanhol Pipa, do Huddersfield, de 23 anos, será um alvo menos atrativo que o ex-Sporting e Daniel Wass, ex-Benfica.

Daniel Wass foi formado no Brondby, da Dinamarca, e rumou ao Benfica em 2011. Porém, não cumpriu qualquer jogo oficial na Luz, então ao comando de Jorge Jesus. Mudou-se então para França, onde representou o Évian, e as boas exibições valeram-lhe a viagem para Espanha, para o Celta de Vigo, e depois o salto para o Valência, onde está desde 2018.

Em três épocas ao serviço do Valência, Daniel Wass soma oito golos e 14 assistências em 131 jogos. Na temporada passada, registou quatro golos e uma assistência em 36 partidas. Caso rume ao Sporting, será alternativa ao espanhol Pedro Porro, emprestado pelo Manchester City.