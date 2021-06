“Há demasiados desempregados e trabalho indigno, é urgente reformar a economia”, alerta o Papa

Numa mensagem vídeo enviada aos participantes da 109ª Conferência Internacional do Trabalho que se realiza, em Genebra, o Papa apelou a “uma reforma a fundo da economia, bem como o modo de a levar por diante.

Francisco pediu respostas incisivas aos que se encontram "à margem do mundo do trabalho, esmagados pelas consequências dramáticas da Covid-19”. O Papa referiu os muitos migrantes, trabalhadores vulneráveis e suas famílias, "geralmente excluídos do acesso a programas nacionais de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e assistência, bem como dos planos de proteção financeira e serviços psicossociais”.