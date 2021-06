Bispos europeus contra proposta para consagrar aborto como direito humano

Os bispos europeus divulgaram esta quinta-feira um documento onde se manifestam contra as propostas inscritas no chamado relatório "Matic", que deverá ser votado ainda este mês pelo Parlamento Europeu, e onde aborto é definido como um direito humano.



A propósito do relatório “Matic”, a Renascença falou com o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que é também delegado da Conferência Episcopal Portuguesa para a Comissão dos Episcopados da União Europeia.

D. Nuno Brás explica que a denúncia apresentada pelos bispos europeus visa “mais uma tentativa – houve uma anterior em 2013 – de legislar em matéria de saúde e educação que é própria de cada Estado”.

“Trata-se de uma tentativa de impor, a partir de cima, a partir da União Europeia, normas para os Estados que apontam o aborto como se fosse um direito humano, é uma tentativa de normalizar o aborto como direito humano e de impor a ideologia de género”, alerta o bispo do Funchal.