"Fábio Cardoso vai encaixar perfeitamente na estrutura do FC Porto"

Fábio Cardoso está a caminho do FC Porto. O central do Santa Clara, formado no Benfica, deverá interromper as férias para assumir com o Porto uma ligação válida para as próximas cinco épocas.

O emblema açoriano encaixa cerca de dois milhões de euros com a transferência de Fábio Cardoso para o Dragão.

Hélder Cristóvão, que em 2013 e 2014 treinou Fábio Cardoso no Benfica B, não tem dúvidas de que o FC Porto acerta no reforço da sua defesa com o jogador de 27 anos.

"Vai encaixar perfeitamente na estrutura do FC Porto. Tem uma liderança muito assertiva, é muito trabalhador e focado nas suas missões", descreve, em entrevista à Renascença.

Formado no Benfica, Fábio Cardoso nunca chegou a jogar pela equipa principal, mas esteve duas épocas e meia na equipa B, antes de ser emprestado ao Paços da Ferreira para ter a primeira experiência na I Liga.