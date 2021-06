Incêndio de Pedrógão foi há quatro anos. “A memória continua viva”, diz Patrícia Gaspar

Assinalam-se nesta quinta-feira, dia 17 de junho, quatro anos da tragédia de Pedrógão Grande, que provocou a morte a 66 pessoas e deixou 254 feridas. Arderam então cerca de 53 mil hectares.

Em entrevista à Renascença, Patrícia Gaspar, atual secretária de Estado da Proteção Civil, diz que parece que foi ontem.

“Confesso que continua aquela sensação de que foi ontem. Ou seja, passou muito tempo, mas a memória continua viva como se não tivesse passado este tempo. O distanciamento faz-nos olhar para os acontecimentos, não digo com outra frieza, mas se calhar com outra clareza, porque a emoção não está tão à flor da pele, mas Pedrógão vai manter-se sempre na nossa memória e, sobretudo, de quem ainda continua a exercer funções nesta área, embora com um espectro diferente, com uma natureza diferente”, admite.

“É inevitável lembrar Pedrógão, não digo todos os dias, mas com muita muita frequência”, acrescenta.

Nesta entrevista, sublinha que desde 2017 a aposta tem sido na prevenção e avisa que o trabalho que tem sido desenvolvido vai dar frutos a médio e longo prazo.

“Há processos que são mais fáceis de implementar, que se consegue com mais rapidez trazer resultados à luz do dia. Temos neste momento novas leis orgânicas dos principais serviços, quer ao nível da Proteção Civil quer ao nível do ICNF; temos um sistema de aviso e alerta já a funcionar com outra capacidade do que existia – conseguimos neste momento emitir avisos muito direcionados para a população em geral –; temos um dispositivo na área do combate mais robustecido, em concreto este ano temos de facto o maior dispositivo dos últimos anos; temos uma execução financeira muito mais equilibrada, temos um rácio que neste momento aponta 55% do dinheiro que é anualmente colocado nesta questão vocacionado para a prevenção e 45% vocacionado para o combate, quando em 2017 esta diferença era 80% para o combate e 20% para a prevenção”, aponta.