Greve no Tejo. Transtejo com 63% de adesão e Soflusa com 70%

Neste último dia de greve na Transtejo e na Soflusa, que fazem a travessia do rio Tejo, a empresa diz ter registado uma adesão de 66% durante a manhã, “refletindo a adesão de 63% na Transtejo e de 70% na Soflusa”.

Segundo comunicado enviado à Renascença, as carreiras de serviços mínimos transportaram, no primeiro dia de greve, 537 passageiros às primeiras horas da manhã. Nesta quinta-feira, as ligações de Cacilhas e do Barreiro transportaram 846 pessoas até às 9h40.

As ligações fluviais foram, entretanto, regularizadas.

Os trabalhadores da Transtejo/Soflusa marcaram dois dias de greve às primeiras três horas de cada turno em protesto pelos baixos salários. Se não houver nova proposta da parte do Governo, o sindicato que os representa, a Fectrans, admite nova paragem dentro de duas semanas.