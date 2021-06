🔴 Em direto: Proibido circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana.​

O Conselho de Ministros reuniu-se esta quinta-feira para decidir que concelhos recuam e avançam na fase de desconfinamento.

O Governo decidiu retomar a proibição de circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana. A medida entra em vigor às 15h00 de sexta-feira e vigora até às 06h00 da manhã de segunda-feira.



A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, diz que a medida tem enquadramento na lei de proteção civil e de saúde pública, estando o país em estado de calamidade.

Alcanena, Paredes de Coura, Santarém e Vale de Cambra recuperaram e avançam na fase de desconfinamento, anuncia a ministra Mariana Vieira da Silva.



O concelho de Sesimbra está na zona vermelha e não acompanha o desconfinamento, que pela segunda semana consecutiva teve mais de 240 mil casos de Covid por 100 mil habitantes.

Sesimbra fica com regras de maior restrição, nomeadamente o encerramento da restauração e do estabelecimentos às 15h30 durante o fim de semana, adiantou a ministra da Presidência.

Outros nove concelhos também fazem pausa no desconfinamento, por terem mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Nos concelhos de Albufeira, Arruda dos Vinhos, Braga, Cascais, Lisboa, Loulé, Odemira, Sertã e Sintra "encontram-se na fase em que estávamos antes desta nova fase de desconfinamento". Encerramento dos restaurantes e cafés às 22h30 e a manutenção de restrições no que diz respeito à assistência de atividades desportivas ou maiores restrições no setor dos transportes", disse Mariana Vieira da Silva.

Além destes casos, há 20 concelhos em alerta na próxima semana: Alcochete, Águeda, Almada, Amadora, Barreiro, Grândola, Lagos, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

