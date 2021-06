Dez concelhos não avançam no desconfinamento, anunciou esta quinta-feira a ministra da Presidência , Mariana Vieira da Silva, no final do conselho de ministros.

Sesimbra fica com regras de maior restrição, nomeadamente o encerramento da restauração e do estabelecimentos às 15h30 durante o fim de semana, adiantou a ministra da Presidência.

Nestes concelhos, o encerramento dos restaurantes e cafés fica fixo às 22h30, e mantêm-se as "restrições no que diz respeito à assistência de atividades desportivas ou maiores restrições no setor dos transportes", disse Mariana Vieira da Silva.

Em situação de alerta e em risco de abrandar no desconfinamento estão 20 concelhos: Alcochete, Águeda, Almada, Amadora, Barreiro, Grândola, Lagos, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Sardoal, Seixal, Setúbal, Sines, Sobral de Monte Agraço e Vila Franca de Xira.

Do lado oposto, os concelhos de Alcanena, Paredes de Coura, Santarém e Vale de Cambra recuperaram as suas taxas de incidência e acompanham a maioria do país no plano de desconfinamento.

[Notícia atualizada às 16h27]