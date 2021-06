Covid-19. Portugal regista cinco mortes com vacinação completa

Portugal regista cinco óbitos que já tinham o esquema vacinal completo, segundo esclareceu a Direção-Geral de Saúde à Renascença.

De acordo com os dados disponibilizados, quatro das cinco mortes foram em casos de pessoas com 80 ou mais anos.

Dos cerca de dois milhões de pessoas em Portugal que já estão totalmente vacinadas contra a Covid-19 há mais de 14 dias, há 1.231 casos de infeção registados. Desses, 37% estavam na faixa etária dos 80 e mais anos, e 8% dos 70 aos 79 anos, estando os restantes distribuídos nas outras faixas etárias.

Dos 1.231 casos de infeção, registam-se 26 pessoas internadas com diagnóstico principal por Covid-19 e 17 pessoas com diagnóstico secundário. Dos internados com diagnóstico principal de Coivid-19, 77% tem mais de 80 anos.

Nas pessoas com esquema vacinal completo, a equipa médica ou de saúde pública pode requerer investigações suplementares, como a sequenciação genética do vírus.

Portugal regista, esta quinta-feira, mais 1.233 casos e duas mortes por Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Nos hospitais estão internadas 364 pessoas, mais 13 em relação ao dia anterior.

Em unidades de cuidados intensivos há agora 88 pessoas internadas, uma subida de cinco pacientes em 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tem mais 804 casos de Covid-19 e uma morte. O Governo anunciou que decidiu retomar a proibição de circular de e para a Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana. A medida entra em vigor às 15h00 de sexta-feira.

De acordo com o boletim da DGS, o Norte registou no último dia 196 novas infeções e um óbito, o Centro tem 81 casos, o Alentejo 47, o Algarve 73, a Madeira 12 e os Açores 21.

[Atualizado às 16h43]