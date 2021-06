Covid-19: Maiores de 55 anos já podem ser vacinados sem marcação prévia

Veja também:

As pessoas com mais de 55 anos podem, a partir desta quinta-feira, ser vacinadas contra Covid-19 sem necessidade de marcação prévia no caso das primeiras doses.

“A partir de 17 de junho a modalidade “casa aberta” fica disponível para a vacinação de primeiras doses de utentes com idade superior a 55 anos, avança o grupo de trabalho que coordena o processo de vacinação.

Para serem vacinados nesta modalidade, os utentes "devem obrigatoriamente dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde”, explica a "task force".



Noutro plano, a Câmara de Lisboa anunciou o alargamento do horário de funcionamento dos centros de vacinação contra a Covid-19 a partir de segunda-feira.

A partir da próxima segunda-feira, 21 junho, o horário será alargado por mais uma hora (de 9 para 10 horas diárias), indica a autarquia, em comunicado.

"Num segundo momento, na primeira semana de julho, para 14 horas diárias, das 8h às 22h, incluindo ao sábado e domingo. Esta medida significa um potencial de mais 15 mil doses ministradas por semana", adianta o executivo camarário liderado por Fernando Medina.

Um quarto da população portuguesa já completou a vacinação contra a Covid-19 e, pelo menos 41% têm uma dose, segundo o relatório divulgado esta semana pela Direção-Geral da Saúde.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, 17.055 mortes devido à Covid-19 e 817 mil casos, de acordo com os dados de quarta-feira.