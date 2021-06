Covid-19. Madeira regista 12 novos casos e um total de 66 infeções ativas

A Madeira registou 12 novos casos de covid-19 e sete recuperações, indicou a Direção Regional de Saúde, referindo que o arquipélago contabiliza agora 66 infeções ativas, com três doentes hospitalizados.

Entre os novos positivos, seis são de transmissão local e seis foram importados da África do Sul (dois), da Venezuela (três) e da Dinamarca (um), elevando para 9.562 o número de casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 na região desde o início da pandemia.

A região contabiliza, até à data, um total de 72 óbitos associados à doença.

Em relação ao isolamento dos casos ativos, a direção regional informa que três pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, e dez encontram-se uma unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

As autoridades sinalizaram 19 situações suspeitas nas últimas 24 horas, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram).