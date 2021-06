Cinco detidos após desembarque em praia de Aljezur

Aumenta para cinco o número de homens detidos na zona de Aljezur, no Algarve, na sequência daquilo que parece ter sido um desembarque de droga na praia da Carrapateira.



O alerta para a chegada de uma embarcação semirrígida foi dado por um pescador por volta das 6h00 da manhã. Pouco depois a GNR conseguiu localizar e deter dois homens ainda no areal.

Mais tarde, e já dentro de uma viatura, a GNR deteve mais três homens alegadamente relacionados com os primeiros.

Estão todos indocumentados, mas às autoridades dois disseram ser da Gâmbia, outros dois do Senegal e um da Roménia.

A Renascença sabe que as várias autoridades envolvidas - GNR, Judiciária, SEF e Polícia Marítima - acreditam que ainda não foram localizados todos os ocupantes da embarcação.

Por essa razão, está montada uma operação de busca que já se estende também ao concelho vizinho de Vila do Bispo, e que envolve, entre outros meios, um helicóptero.

As primeiras informações indiciavam que poderia tratar-se de mais um desembarque de migrantes na costa algarvia, mas, com os novos dados existentes, tudo indica que se tratará de um desembarque de droga naquela praia do concelho algarvia de Aljezur.

Junto á embarcação foi aprendida uma centena de jerricãs com combustível, o que deixa entender que o semirrígido iria fazer a viagem de regresso ao ponto de origem.

[notícia atualizada às 13h25]