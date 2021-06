Nadal abdica de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos

Rafael Nadal revelou, esta quinta-feira, que não disputará os torneios de ténis de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Em mensagem nas redes sociais, o tenista espanhol, de 35 anos, número três do mundo, admitiu que a decisão foi muito difícil de tomar.

"Depois de escutar o meu corpo e falar com a minha equipa, entendo que é a decisão acertada, com o objetivo de alargar a minha carreira desportiva e continuar a fazer o que me faz feliz: competir ao máximo nível e continuar a lutar", escreveu o antigo número um mundial.

Nadal explica que o facto de apenas duas semanas separarem Roland Garros e Wimbledon não lhe permitiria recuperar da "sempre exigente temporada de terra batida" e dos últimos "dois meses de grande esforço":

"Nesta altura da minha carreira de desportista, uma parte importante é a prevenção de qualquer tipo de excessos no meu corpo que possam impedir-me de continuar a lutar por títulos a médio e longo prazo."

Wimbledon, cuja edição de 2020 foi cancelada à pandemia da Covid-19, decorre entre 28 de junho e 11 de julho. O torneio de ténis de dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados para 2021 também por causa do novo coronavírus, começa a 24 de julho e termina a 1 de agosto.