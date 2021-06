Gastão Elias nas meias-finais do Challenger de Froli

Gastão Elias está nas meias-finais do Challenger de Forli, em Itália. O tenista português carimbou o apuramento, depois de vencer Raul Brancaccio, nos quartos de final.

Elias, 250 do "ranking" mundial, eliminou o italiano, número 336, em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-3.

Nas meias-finais, o tenista português defrontará o francês Quentin Halys, 219 da classificação ATP. Halys bateu o italiano Francesco Forti (411) nos quartos de final, por duplo 6-4.

Gastão Elias está em bom momento de forma e procura vencer o 9.º título da carreira no Challenger Tour. A última conquista do tenista da Lourinhã aconteceu no final de maio, em Oeiras.