Ritmo de crescimento de casos de Covid faz temer “alguma limitação” na restante atividade hospitalar

O Presidente da República tem argumentado com os baixos níveis de internamento hospitalar para defender mudanças na matriz de risco da Covid-19 e a sua opinião de que não há necessidade de recuar no desconfinamento. Contudo, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Noite, Daniel Ferro, alerta que o ritmo de crescimento do contágio na região de Lisboa e Vale do Tejo pode implicar voltar a limitar serviço não-Covid. Em entrevista à Renascença e ao Público, Daniel Ferro diz que a maior parte dos doentes que estão em cuidados intensivos tem idade inferior a 65 anos. “Estou a falar de pessoas com 30 anos, 35, 40, 45 anos”, afirma o administrador do centro hospitalar que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente.

Como interpretou as palavras do Presidente da República que, nos últimos dias, disse várias vezes que não haveria recuos na gestão da pandemia?

Certamente que terá exprimido um desejo que tem, de que esta situação não tenha retrocesso e que a população não seja novamente sujeita a restrições. Penso que exprimiu um desejo, muito mais do que uma diretiva ou sequer uma orientação.

Alguns hospitais já aumentaram o número de enfermarias dedicadas e também as camas de cuidados intensivos para doentes Covid, como é o caso do Hospital de Santa Maria. Neste momento como se está a refletir isso na organização do centro hospitalar?

Naturalmente que a níveis moderados. Estamos a falar de duas enfermarias e estamos a falar no fundo de já quase duas unidades de cuidados intensivos. Já superámos a possibilidade de uma só unidade integrar todos os doentes em risco. Faz-nos pelo menos pensar que os níveis de crescimento atuais poderão fazer crescer esta estrutura. Um centro que já teve ativas 15 enfermarias e oito unidades de cuidados intensivos tem muito por onde se expandir. A questão é que, quando isso acontece, pode traduzir-se muitas vezes em restrições nas atividades assistenciais “não Covid”. Isso não é de todo desejável num período em que o centro não só está a recuperar muita coisa que foi adiada, mas está com níveis de atividade crescente para melhorar a acessibilidade e para reduzir as listas de espera. A questão é sempre o binómio de equilíbrio de respostas às necessidades Covid e “não Covid”.

Dentro do vosso plano de contingência, qual é a linha limite que permite dar boa resposta aos doentes com Covid e aos doentes sem Covid?

Um plano equilibrado para dar resposta às duas áreas sem restrições implica que o centro tenha pelo menos uma margem de 100 camas. Se este nível baixar muito, inevitavelmente implica algum tipo de nível de restrição. Até agora não há comprometimento de qualquer tipo de atividade, seja Covid ou “não Covid”. O que tememos é que a este ritmo de crescimento se possa ter de aumentar muito esta estrutura, que leve a que se tenha de introduzir alguma limitação.

Concorda com a matriz de risco ou acha que tem de ser alterada?

A matriz de risco tem variáveis que, do ponto de vista técnico, se consideram adequadas. Pondera as variáveis que são importantes para tomar decisão, combina essas variáveis num modelo que tem vindo a ser testado e experimentado e, até agora, não temos razão para pensar que este modelo não esteja a surtir o seu efeito nem não esteja a ser útil aos decisores políticos.

Em outubro, uma equipa das Forças Armadas trabalhou na reorganização dos hospitais de Lisboa. Em que é que esse trabalho foi útil?

Foi importante na medida em que deu à região de saúde de Lisboa um robusto sistema de informação que permitiu acompanhar melhor o que estava a acontecer. Este sistema deu-nos, a todos, o ponto em que estamos em cada momento, se estamos próximos de uma situação de saturação do sistema ou o que falta para isso, no sentido de ir gerindo essa capacidade de forma integrada e de forma regional.

Permite maior solidariedade entre os hospitais?

Não senti que houvesse falta de solidariedade. O que senti foi que a certa altura da pandemia, toda a resposta que estava colocada regionalmente em ativação começou a ser escassa. A multiplicidade de camas ocupadas e o nível de intensidade que tivemos em Lisboa, que foi sem dúvida a maior do país, levou a que a certa altura o número de vagas fosse muito pequeno. Do ponto de vista da gestão foi importante, porque ajudou a saber onde é que elas existiam.

O centro Lisboa Norte colaborou sempre na expectativa e na responsabilidade daquilo que era sua missão. Se do ponto de vista daquilo que foi alocado à assistência Covid, em vez das 400 camas tivéssemos podido dedicar mais 100 ou 200 camas, ótimo. A questão foi sempre a de responder equilibradamente à assistência Covid como à “não Covid”. A assistência “não Covid” tem áreas onde praticamente só o hospital responde e, em alguns dias era mesmo o único hospital que respondia à zona Sul do país e região de Lisboa e Vale do Tejo.