Wolves oferece prenda de boas-vindas a Bruno Lage

O Wolverhampton Wanderers, treinado pelo português Bruno Lage, anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Yerson Mosquera.

O defesa-central colombiano, de 20 anos, deixa o Atlético Nacional, do seu país natal, a troco de cerca de 5,2 milhões de euros, de acordo com a imprensa inglesa. Se tudo correr conforme planeado, assim que consiga o viso de trabalho e passe os exames médicos, Yerson Mosquera assinará contrato para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2026.

Yerson Mosquera é o primeiro reforço para Bruno Lage, que sucedeu no Wolverhampton ao também português Nuno Espírito Santo.

O internacional sub-20 colombiano tem apenas 24 jogos realizados como sénior. No Wolves, deverá começar como alternativa aos titulares.