UEFA critica gestos das garrafas. "As receitas publicitárias são importantes para o futebol europeu"

O também diretor executivo da UEFA Events, empresa associada ao organismo que tutela o futebol europeu, frisou que os atletas estão "obrigados a respeitar as regras do torneio através das federações", tendo vincado que a "multa é uma possibilidade", embora sem nunca punir um jogador "diretamente".

"Ronaldo fez primeiro, depois Pogba, por motivos religiosos [é muçulmano]. Comunicámos com as federações envolvidas: lembrámos que as receitas dos patrocinadores são importantes para o torneio e para o futebol europeu", vincou o responsável suíço, em videoconferência com órgãos de comunicação social de vários países.

O diretor do Euro2020, Martin Kallen, criticou a remoção de garrafas de patrocinadores da competição por Cristiano Ronaldo e Pogba durante conferências de imprensa, frisando que as "receitas [publicitárias] são importantes para o futebol europeu".

"Sempre o faremos através das federações. Temos um regulamento assinado pelos participantes, que são as federações", avisou.

Além de Cristino Ronaldo e de Paul Pogba, também o italiano Manuel Locatelli retirou duas garrafas de Coca-Cola da vista das câmaras, na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo da sua seleção sobre a Suíça (3-0), no qual marcou dois golos, na quarta-feira.

Questionado ainda a lotação do público nas meias-finais e na final, o diretor do Euro2020 disse que, face à propagação da variante Delta do novo coronavírus, não sabe se vai ser possível ultrapassar a lotação de 50%.

"O aumento de 100% de espetadores no estádio londrino de Wembley para as meias-finais e para a final do Europeu estava nos planos do Governo inglês. Eles deram luz verde para 50% e, com a variante Delta, não tenho a certeza se irá além disso", adiantou.

O estádio de Wembley, em Londres, com capacidade para 90 mil pessoas, recebeu 18.497 espetadores no seu primeiro jogo da competição - triunfo da Inglaterra sobre a Croácia (3-0), para o grupo D, no domingo - e vai ser o palco das meias-finais, em 06 e 07 de julho, e da final, em 11 de julho.