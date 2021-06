Ucrânia bate Macedónia e vence primeiro jogo no Euro 2020

A Ucrânia venceu a Macedónia, esta quinta-feira, por 2-1, na segunda jornada do grupo C.

A equipa treinada por Andriy Shevchenko já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Yarmolenko, aos 29 minutos, e Yaremchuk, aos 34, assistido por Yarmolenko, que tem sido a figura da Ucrânia na fase final do Euro 2020.

A Macedónia tentou reentrar no jogo na segunda parte e chegou ao golo por Alioski. O defesa do Leeds falhou um penálti aos 57 minutos, defendido por Bushchan, mas conseguiu marcar na recarga.

A Ucrânia podia ainda ter feito o terceiro, mas Malinovsky também falhou uma grande penalidade, aos 84 minutos de jogo.

Com este resultado, a Ucrânia reentra na luta pela qualificação, depois de ter perdido com a Holanda na primeira jornada. A Macedónia segue com os mesmos zero pontos e precisa de vencer a Holanda na última ronda.