Hungria perde Dániel Gazdag para o resto do Euro 2020

Dániel Gazdag não joga mais pela Hungria no Euro 2020. O médio do Philadelphia Union, dos EUA, foi dispensado da seleção devido a lesão.

Em comunicado, no Twitter, a Federação de Futebol da Hungria (MLSZ) informa que, "infelizmente, apesar dos esforços do jogador e do 'staff' médico" para debelar a lesão no joelho direito contraída num treino, o médio, de 25 anos, foi dispensado da seleção e regressou ao clube.

"Desejamos-te uma recuperação rápida", escreveu a MLSZ.

Dániel Gazdag deixa o Europeu sem ter disputado qualquer minuto. Devido à lesão, não pôde defrontar Portugal, na jornada inaugural do grupo F. A seleção nacional venceu por 3-0, com golos de Raphael Guerreiro e Cristiano Ronaldo (bis), todos para lá dos 80 minutos.

No sábado, às 14h00, a Hungria defronta a França, na Aréna Puskás, em Budapeste. Portugal mede forças com a Alemanha, às 17h00, na Allianz Arena, em Munique. O encontro da equipa das quinas terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.