Hélder Cristóvão na Arábia Saudita para estabilizar o Al Hazm

Hélder Cristóvão prepara-se para treinar o Al Hazm da Arábia Saudita. Trata-se de um regresso do treinador ao ativo e também àquele país, onde, já trabalhou no Al Nassr e no Al Ettifaq.



A expetativa é estabilizar o clube no escalão principal do futebol saudita, depois de a equipa ter sido campeã da segunda divisão.

"Estou de malas feitas para a Arábia Saudita. Vou ter uma nova experiência num clube diferente, num contexto também diferente e com espírito de missão. Queremos estabilizar o clube na primeira liga, já que existe um histórico de subidas e descidas. O dono do clube conhece muito bem o meu trabalho e pede-me para o ajudar a organizar o clube e a conseguir bons ativos. Mas é tudo muito volátil e rápido, porque o essencial é ganhar", diz Hélder, em entrevista à Renascença.



O plantel do Al Hazm está em construção, mas o treinador já sabe que contará com Ola John, antigo extremo do Benfica e do Vitória de Guimarães.

Hélder, de 45 anos, esteve sem trabalhar na última época, depois de uma experiência no DAC 1904, da Eslováquia. Com um currículo marcado pelas cinco épocas no Benfica B, o técnico vai assumir o terceiro clube saudita, depois de já ter orientado Al Nassr e Al Ettifaq.