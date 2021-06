Gattuso só durou três semanas como treinador da Fiorentina

A Fiorentina comunicou, esta quinta-feira, a saída de Gennaro Gattuso do comando técnico.

No site oficial, a equipa de Florença informou que a saída foi acertada "por acordo mútuo", três semanas depois da contratação do treinador.

De acordo com o reputado jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o divórcio precoce tem a ver com o empresário português Jorge Mendes, que representa Gattuso. O treinador terá pedido jogadores do seu agente, como Sérgio Oliveira, do FC Porto, ao passo que a direção da Fiorentina preferiria olhar para alvos mais acessíveis.

A Fiorentina informa que começará imediatamente a trabalhar para encontrar o sucessor de Gennaro Gattuso.