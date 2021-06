Euro 2020. Defesa da Eslováquia testa positivo à Covid-19

O selecionador da Eslováquia revelou, esta quinta-feira, que o central Denis Vavro e um membro do "staff" testaram positivo à Covid-19.

Em conferência de imprensa, Stefan Tarkovic acrescentou que os dois estão bem, sem sintomas, e foram colocados em isolamento.

"Começámos a trabalhar com as autoridades de saúde pública russas e a aplicar o protocolo da UEFA correspondente. Tomámos todas as precauções para evitar o alastramento da infeção", frisou.

O protocolo da UEFA para o Euro 2020 dita que, mesmo que haja um surto, as equipas são obrigadas a jogar se tiverem um mínimo de 13 jogadores disponíveis. Se isso não se verificar, o encontro em causa terá de ser adiado para até 48 horas depois. Se não se conseguir reagendar o jogo dentro do prazo, será imposta a essa seleção uma derrota por 3-0.

Denis Vavro, de 25 anos, que esta época jogou no Huesca, por empréstimo da Lázio, foi suplente não utilizado no primeiro jogo da Eslováquia no Europeu, uma vitória, por 2-1, sobre a Polónia, de Paulo Sousa.

Na jornada dois do grupo E, os eslovacos defrontam a Suécia, na sexta-feira, às 14h00, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia.