Euro 2020. Bélgica consegue reviravolta com a Dinamarca e qualifica-se para os "oitavos".

A Bélgica bateu a Dinamarca por 2-1 e garantiu a qualificação para os oitavos de final do Euro 2020.

Yussuf Poulsen abriu o marcador para os dinamarqueses, que voltaram a jogar em casa, em Copenhaga, logo aos 2 minutos de jogo, assistido por Hojbjerg.

A Bélgica equilibrou no segundo tempo e deu a volta por Thorgan Hazard, aos 55 minutos, assistido por De Bruyne. O médio do Manchester City, que foi lançado ao intervalo, marcou o golo da vitória oas 70 minutos, assistido por Eden Hazard.

Com este resultado, a Bélgica garante presença nos oitavos de final, já com seis pontos somados. A Dinamarca tem a vida mais difícil, ainda com zero pontos.