Eriksen vai ter desfibrilhador cardíaco implantado

O dinamarquês Christian Eriksen, vítima de uma paragem cardíaca no jogo frente à Finlândia, a contar para o Euro 2020, no sábado, vai ter um desfibrilhador cardíaco implantado, anunciou esta quinta-feira a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU).

“Após diversos exames ao coração realizados por Christian, foi decidido que ele deveria usar um desfibrilador subcutâneo”, conhecido por DAI (desfibrilhador automático implantado), infirmou a DBU, em comunicado.

A DBU explica que o dispositivo “é necessário após um enfarte por causa dos distúrbios no ritmo cardíaco”. O disfibrilador foi recomendado pelos especialistas consultados e Eriksen aprovou a sua implantação.

O encontro de sábado entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de Christian Eriksen, de 29 anos, ter caído inanimado do relvado. O jogador do Inter de Milão recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, com o atleta a recuperar a consciência e a ser transportado para o hospital, já estabilizado. O jogo viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.

O reatamento do jogo foi atribuído à vontade dos jogadores de ambas as equipas e do próprio Eriksen, que falou com os colegas já desde o hospital para tranquilizá-los. Contudo, a Federação e o selecionador dinamarqueses criticaram o comportamento da UEFA.

A UEFA continua a garantir que "tratou do assunto com o máximo respeito pela situação e pelos jogadores". "O jogo foi retomado apenas depois dos jogadores das duas equipas terem pedido para que isso acontecesse", reitera o organismo que rege o futebol europeu.