Deyverson estreia-se a marcar em vitória do Palmeiras

O Palmeiras venceu o Juventude, por 0-3, em jogo a contar para a 4.ª jornada do Brasileirão, regressando às vitórias, depois de dois jogos sem vencer (empate com o Corinthians e derrota com o CRB na Copa do Brasil).

Deyverson, que foi integrado no plantel depois de um ano e meio de empréstimo a clubes espanhóis, estreou-se a marcar. O antigo avançado do Belenenses e do Benfica B foi o autor do segundo golo da equipa de Abel Ferreira.

Os três golos foram anotados na segunda parte. William Matheus, na própria baliza, e Breno Lopes marcaram os outros dois.

Com sete pontos, em quatro jogos, o Palmeiras está no 5.º lugar, dois pontos atrás dos líderes Fortaleza, Athletico Paranaense, de António Oliveira, e Atlético Mineiro, com nove pontos.