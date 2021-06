Buffon regressa ao Parma, o clube onde tudo começou

Gianluigi Buffon está de regresso ao Parma, o clube onde se fez jogador e que o lançou para os maiores palcos do futebol mundial.

Nas redes sociais, esta quinta-feira, o clube italiano anunciou com um misterioso vídeo o retorno do "Super-Homem" ou, como lhe chamavam quando começou a brilhar na baliza do Parma, "Super Gigi".

Considerado um dos melhores guarda-redes da história do futebol mundial, Buffon, de 43 anos, regressa ao Parma, duas décadas depois, para disputar a Serie B, segunda divisão italiana. Os "crociati" ficaram no último lugar da Serie A, esta época, e foram despromovidos.

Desde que deixou o Parma, em 2001, Buffon só conheceu dois clubes: o Paris Saint-Germain, que representou durante uma só época, em 2018/19, e a Juventus, que foi a sua casa durante 17 anos e, depois, mais dois.

A história de Gianluigi Buffon continua, após 930 jogos oficiais em três clubes e outros 176 pela seleção italiana, que já abandonou.