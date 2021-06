Brasil não leva Lucas Veríssimo e Evanilson aos Jogos Olímpicos

Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica, e Evanilson, avançado do FC Porto, ficaram fora da lista final de convocados do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os dois jogadores integraram os 50 pré-convocados, mas acabaram por não figurar na lista final do selecionador André Jardine.

Neymar e Marquinhos estavam na lista, mas também não vão aos Jogos, depois do Paris Saint-Germain já ter informado que não libertará os dois jogadores para as Olimpíadas.

Dani Alves, Malcom e Diego Carlos são os três jogadores com mais de 23 anos convocados.

A convocatória do Brasil para Tóquio 2020:

Guarda-redes: Brenno (Gremio), Santos (Athletico Paranaense)

Defesas: Dani Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Diego Carlos (Sevilla), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Médios: Bruno Guimarães (Lyon), Claudinho (RB Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa), Gerson (Flamengo/Marselha), Matheus Henrique (Grêmio)

Avançados: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Flamengo)